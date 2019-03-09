شريف عبد الفضيل: سبب وحيد لخسارة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

علق شريف عبد الفضيل لاعب الاهلي السابق، على خسارة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على إستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكتب عبد الفضيل على "تويتر" ‏‏مباريات أفريقيا خارج الأرض عندما يأتيك فرصة واحدة لابد استغلالها فأن خسرتها فلن تفوز . الأهلي خسر لانه لم يستغل"



وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة السابعة بينما رفع فيتا كلوب رصيده للنقطة السابعة هو الآخر لتشتعل منافسات المجموعة قبل لقاء شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

