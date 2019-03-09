القصبي: الشهيد هو من دافع عن وطنه وليس من فجر ودمر الأوطان

قدم زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة وجموع المصريين التحية العظيمة في ذكرى يوم الشهيد، الموافق اليوم 9 مارس.



وأكد "القصبي" أن الشهداء "يسطرون بدمائهم وطننا قويا جديدا يضع مصر في مصاف دول العالم الكبرى بإرادتهم الصلبة والقوية وعزيمتهم التي لا تقهر نحو هدف حماية الوطن، وبالتالي على المصريين جميعا مواصلة تلك العزيمة لبناء مصر الجديدة".



وأوضح زعيم الأغلبية أن فى تعريف الشهيد هو من دافع عن وطنه وعرضه ودينه وليس كل من يسعى الى تخريب ودمار وتفجير الوطن وزعزعة استقرار أصحاب الافكار المتطرفة وهذا لن يحدث بارادة المصريين جمعاء لعبور تلك المرحلة بسلام وسط منطقة ملتهبة.



وقدم القصبى خالص العزاء لأسر الشهداء جميعا داعيا المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.