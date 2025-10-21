افتتاح فعاليات الملتقى الثالث للتصدير اكسبورت سمارت 2025

افتتح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، فعاليات الملتقى الثالث للتصدير “اكسبورت سمارت 2025”، والذي يقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي الحدث في إطار الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية وسط تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية. ويُعد ملتقى “اكسبورت سمارت” أول حدث من نوعه في مصر والشرق الأوسط يجمع سلسلة خدمات التصدير الكاملة — من الهيئات الحكومية والدولية الداعمة للتصدير، والتجارة الإلكترونية — في منصة واحدة للتكامل والترابط بين المصدرين ومقدمي الخدمات.

تعزيز الصادرات الخضراء

وأكد المهندس عصام النجار فى كلمته ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهي احد الاذرع الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المناط بها الرقابة علي الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات الخضراء وتوفير الدعم اللازم للمصدرين، بما يعزز دورهم في تحسين الاقتصاد المصري والسعي لإنجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في صادرات مصر لهذا العام .

وقدم المهندس عصام النجار خدمات الهيئة المختلفة لدعم ومساعدة المصدرين، ويحظى الملتقى برعاية أكثر من 11 شركة تمثل مؤسسات مالية وخدمية واستشارية تعمل في دعم الصادرات.

توسيع قاعدة المصدرين الجدد

وتناقش جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض هذا العام، فرص النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع توسيع قاعدة المصدرين الجدد ضمن رؤية مصر لرفع قيمة الصادرات السنوية إلى ١٤٥ مليار دولار ومستويات مستدامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ويشارك في الملتقى أكثر من 40 شركة من مقدمي الخدمات الداعمة للصادرات، من بينها شركات تمويل وتأمين وشحن وتسويق رقمي وتنمية أعمال دولية.

كما يستهدف الملتقى استقبال أكثر من 1500 شركة صناعية من مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة المصدرين المصريين في التعامل مع متغيرات التجارة العالمي وفتح أسواق جديدة.