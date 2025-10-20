تنامي حركة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية عن تنامي حركة صادرات المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم وتطوير منظومة الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العربية والأجنبية .



وقال مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية محمد شطا -في بيان اليوم الاثنين- إن إجمالي كميات الصادرات الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 533 طنا بقيمة إجمالية قدرها مليون و145 ألف دولار.



وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية تم توجيهها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي بما يعكس جودة وتنوع المنتجات الزراعية المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات الزراعية المصدرة خلال شهر سبتمبر (26 شهادة) وهو ما يؤكد مطابقة المنتجات المصدرة لمعايير الجودة والمواصفات الدولية في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تنمية قطاع الصادرات الزراعية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية من خلال تحسين جودة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الزراعية .

