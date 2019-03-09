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رياضة

مانشستر سيتي يضرب واتفورد بهدفين.. الأول من تسلل.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 08:44 م
صدى البلد
أحمد هاني
تقدّم فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليًا على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.

وسجّل رحيم ستيرلينج الهدف الأول من تمريرة بينية وصلت لـ أجويرو الذي أهداها لرحيم المتسلل الذي أودعها الشباك.

وعاود السيتي الكرة مرة أخرى وأحرز الهدف الثاني عبر سترلينج من تمريرة عرضية أرضية.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول في نسبة وصلت لـ 70%، ولم يصل فريق واتفورد إلى مناطق الخطر للستي نهائيًا حيث لم يسدد ولا تسديدة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

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