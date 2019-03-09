مانشستر سيتي يضرب واتفورد بهدفين.. الأول من تسلل.. فيديو

تقدّم فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليًا على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.





وسجّل رحيم ستيرلينج الهدف الأول من تمريرة بينية وصلت لـ أجويرو الذي أهداها لرحيم المتسلل الذي أودعها الشباك.





وعاود السيتي الكرة مرة أخرى وأحرز الهدف الثاني عبر سترلينج من تمريرة عرضية أرضية.





واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول في نسبة وصلت لـ 70%، ولم يصل فريق واتفورد إلى مناطق الخطر للستي نهائيًا حيث لم يسدد ولا تسديدة.



