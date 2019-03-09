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رياضة

قرار عاجل من CAF بخصوص سعد سمير وأجايي عقب مباراة فيتا كلوب

السبت 09/مارس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اختارت اللجنة المكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإجراء كشف المنشطات ثنائيًا عشوائيًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب انتهاء مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت مساء اليوم على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية «كينشاسا».

وخضع ثنائي الأهلي سعد سمير وجونيور أجايي لكشف المنشطات العشوائي بالاتحاد الأفريقي.

يذكر أن الأهلي خسر اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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