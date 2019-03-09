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اقتصاد

تفاصيل تعديل الجمارك لتعريفة سلع مستوردة جديدة بقرار من الصناعة..مستندات

السبت 09/مارس/2019 - 11:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أصدر قطاع النظم والإجراءات الجمركية التابع لمصلحة الجمارك برئاسة محمد السيد الأنصاري، قرارا بتعديل أحكام التعريفة الجمركية على بعض البنود الاستيرادية، لحماية أي ممارسات احتكارية وحماية الاقتصاد القومي بموجب قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة لمكافحة أي ممارسات ضارة بالصناعة الوطنية.

تضمن قرار مصلحة الجمارك برقم 8 لسنة 2019 والذي ينشر "صدي البلد" ما جاء به؛ أبرز الأصناف التي شملها القرار و بلد المنشأ الخاص بها، من بينها الحبر الجاف المستورد من الهند، و حديد التسليح المستخدم في أعمال البناء، و البطاطين، والمناديل المبللة المستوردة من تركيا و اقطاب اللحام الكهربائية الخاصة بالمكواة و المستوردة من تركيا.

كما جاء بالقرار تعديل تعريفات أدوات المائدة والمطبخ المستوردة من الصين وماليزيا بالإضافة لأعواد الكبريت
تفاصيل تعديل الجمارك لتعريفة سلع مستوردة جديدة بقرار من الصناعة..مستندات
تفاصيل تعديل الجمارك لتعريفة سلع مستوردة جديدة بقرار من الصناعة..مستندات
تفاصيل تعديل الجمارك لتعريفة سلع مستوردة جديدة بقرار من الصناعة..مستندات
تفاصيل تعديل الجمارك لتعريفة سلع مستوردة جديدة بقرار من الصناعة..مستندات
تفاصيل تعديل الجمارك لتعريفة سلع مستوردة جديدة بقرار من الصناعة..مستندات

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