أول تعليق من مصورة فيديو إساءة معاملة المرضى بتأمين صحي الشرقية

قالت منال، مصورة فيديو واقعة سوء معاملة مواطنين بالتأمين الصحي في الشرقية، «أنا كنت رايحة مع والدي ولقيت الوضع غير آدمي».



وأضافت "منال "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «الناس كانت قاعدة على الأرض، وهي طلبت منهم إنهم يقعدوا على الأرض والا مش هتشتغل، وفيه ناس قعدت وناس لا، وكان فيه ناس كتير مسنين، بهدلتهم جامد».



وتابعت: «أنا مشيت من هناك الساعة 3، وكان لسه فيه ناس هناك، ومفيش ولا واحد خلص ورقة، وكذلك تاني يوم، وأنا روحت تالت يوم فيه ناس قالتلي لسه ما عملناش حاجه، وفيه ناس شتمتني وأهانتني وأهانت والدي».

