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رياضة

خيتافي يهزم هويسكا ويعزز موقعه في المركز الرابع بـ الليجا

السبت 09/مارس/2019 - 11:43 م
صدى البلد
القسم الرياضي
حقق فريق خيتافي ، انتصارًا هامًا على حساب هويسكا بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل إينريك جاليجو هدف التقدم لهويسكا في الدقيقة 35 ، وعادل خايمي ماتا النتيجة لفريق خيتافي في الدقيقة 50 ، قبل أن يعود ماتا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 ، ليقود فريقه لتحقيق فوزًا هامًا في صراعه على حجز أحد المقاعد الأوروبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي خيتافي للنقطة 45 في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد نادي هويسكا عند النقطة 22 في المركز العشرين والآخير.

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