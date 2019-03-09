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أخبار العالم

مقتل 20 حوثيا في غارات للتحالف في حجور بمحافظة حجة اليمنية

السبت 09/مارس/2019 - 11:42 م
صدى البلد
أ ش أ
قتل 20 على الأقل من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم القيادي أسعد أحمد خماش خلوفة، قائد التدريب والتعزيزات، جراء غارات لطائرات تحالف دعم الشرعية في حجور شمال غرب محافظة حجة اليمنية.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن مصادر محلية يمنية قولها "إن الغارات استهدفت تجمعا لعناصر الميليشيات في مدرسة بني مالك بمديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين".

ونجحت قبائل حجور في استعادة سيطرتها على عدة مواقع في مركز المديرية وذلك بعد سقوطها في قبضة الحوثيين.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قبائل حجور قاموا بصد عدد من الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أمس الخميس، في منطقة طلان بمديرية كشر شمالي محافظة حجة، بعد معارك شرسة.

وشنت المليشيا عدة هجمات في الجبهة الجنوبية، تمكنت قبائل حجور من التصدي لها، مكبدين المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما تواصل قبائل حجور تصديهم للمليشيا في الجبهة الغربية لمديرية كشر التي لا تزال تدور فيها معارك ضارية إلى الآن.

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