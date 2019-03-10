التحالف العربي: مقتل أكثر من 200 حوثي في مديرية كشر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل أكثر من 200 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال ضربات جوية نوعية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين.



وقال التحالف في بيان، أوردته قناة (العربية -الإخبارية) الليلة، إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من المليشيات الحوثية.



وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الامداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية ، مشيرا إلى أن الضربات مركزة في جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة، وكذلك استهدفت الامدادات القادمه من عمران.



وكانت مصادر ميدانية قد أكدت في وقت سابق أن من بين قتلى الحوثيين، القيادي البارز، اسعد احمد خماش خلوفة، قائد التدريب والتعزيزات، موضحة أن إحد الغارات قصفت تجمعا للحوثيين في مدرسة بني مالك بمديرية كشر.