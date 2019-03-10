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احذري.. عادات تتسبب في ثبات الوزن مع الريجيم

الأحد 10/مارس/2019 - 04:04 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
عادات كثيرة تقومين بها تتسبب فى ثبات وزنك وعدم إنقاصه على الرغم من إتباعك الريجيم، وينصحك موقع هيلث بالابتعاد عنها وهي:

-خطأ كبير تقع فيه الكثير من النساء وهو الثبات على رجيم واحد دون تغيير لفترة، مما يسبب احتفاظ الجسم بالسعرات الغذائية والدهون في العضلات.

- إغفال حصول الجسم على النوم الكافى يسبب ثبات الوزن مع الريجيم وعدم حرق السعرات الحرارية.

- اتباع الحميات القاسية فكلما قلت نسبه الطعام التى يتناولهاالجسم يقوم بتخزين الطعام بنسبة أكبر تقل نسبة الحرق ..

-العمل ليلا لفترات طويلة وإغفال التعرض للشمس على الرغم من التعرض لأشعة الشمس تساعد على زيادة التمثل الغذائى وحرق أفضل. 

- إغفال ممارسة الرياضة وتناول الطعام أمام التلفاز مما يجعلك تتناولين طعام أكثر وعدم تحفيز الجسم على حرق أكثر لسعرات أكثر.

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