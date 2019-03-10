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منوعات

لعشاق البلاي ستيشن .. سوني تطلق تطبيقا جديدا لأصحاب الآيفون

الأحد 10/مارس/2019 - 04:37 ص
صدى البلد
مريم صليب
شركة سوني في طريقها لإطلاق تطبيق جديد يُمكن عشاق البلاي ستيشن من الاستمتاع باللعب عن طريق الهواتف الذكية بدلا من استخدام الوسائل القديمة.

وذكرت صحيفة "الاندبنتنت" أن التطبيق يمكن الشخص باللعب عن بعد والانضمام للمحادثات الجماعية، ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر "آيفون" "آب ستور" كأي تطبيق عادي ،

جدير بالذكر أن هذا التطبيق يحتاج فيه المستخدم إلى جهاز "IOS" بنسخة حديثة، ومع ذلك توصي الشركة بعدم استخدام هذا التطبيق إلا على الأجهزة بداية من الجيل السابع من "آيفون" والجيل السادس من "الآيباد" .

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