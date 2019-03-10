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منوعات

احتضنته في الشارع.. عرض على حبيبته الزواج فاعتقلته الشرطة.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 07:40 ص
صدى البلد
مريم صليب
ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شاب وفتاة بتهمة نشر الرذيلة، حيث انتشر مقطع فيديو للشاب وهو يطلب يد الفتاة للزواج في أحد المولات .

يظهر في مقطع الفيديو أن الشاب قدم خاتم للفتاة وسط جموع من الأشخاص في المول واحتضنت الفتاة الشاب وسط تصفيق من الناس الذين اصطفوا على شكل قلب حول العاشقين.

ولم تستمر لحظات السعادة كثيرا، فقد سارعت الشرطة بالقبض عليهما بتهمة القيام بأعمال منافية للأدبيات الإجتماعية في إيران وأمرت الشرطة باعتقالهما لذلك السبب .

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