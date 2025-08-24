قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد تنحي دانيال كريج.. هؤلاء رفضوا استكمال مسيرة سلسلة جيمس بوند

نجلاء سليمان

مازال اختيار بديلاً للنجم دانيال كريج ، لاستكمال سلسلة أفلام جيمس بوند، لغزاً محيراً بعدما تنحى عن الدور عقب طرح فيلمه No Time to Die عام 2021.

بدأت التكهنات عن الاسم المتوقع أن يخلف دانيال كريج، في السلسلة الأشهر سينمائياً ولكن عدد من المرشحين رفضوا هذه المخاطرة لأسباب مختلفة.

الممثل البريطاني تارون إيجرتون رشّح أكثر من مرة، لكنه قال إنه ليس الأنسب للدور لأنه (فوضوي جداً)، مشيرًا إلى أنه يتمسك بمشاريعه الإبداعية الحالية وليس بالدور التجاري الضخم فقط.

الشاب الأمريكي الشاب جلين باول كان ضمن الأسماء المتوقعة، لكنه أطلق تصريحًا ساخرًا: «أنا من تكساس، وماينفعش إن تكساسي يلعب جيمس بوند»، مؤكدًا أن الدور يجب أن يكون من نصيب ممثل بريطاني أصيل.

وانسحب أيضا إدريس ألبا من السباق بعدما تحول ترشحه للدور إلى وسيلة للانتقادات العنصرية بسبب بشرته الملونة.

وعندما سُئل الممثل أوستن بتلر عما إذا كان قد يقبل يومًا أداء شخصية جيمس بوند، أجاب قائلاً: “أنا أمريكي… أعتقد أن الأمر سيكون بمثابة تدنيس للمقدسات”، في إشارة منه إلى أن الدور يجب أن يظل حكرًا على ممثل بريطاني يحمل روح وهوية العميل السري الأشهر في تاريخ السينما.

