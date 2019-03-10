الصحف الإماراتية: ختام تمرين درع الجزيرة بالسعودية.. بن راشد يحضر أمسية سوبر سترداي.. الحكومة اليمنية توثق ضحايا الحوثي النسائية.. والجيش يطوق المليشيا الانقلابية في رازح

* القحطاني: تمرين درع الجزيرة من أجل حماية أوطان مجلس التعاون

* الحكومة اليمنية: مقتل 500 امرأة بنيران الحوثي منذ انقلابه افي سبتمبر 2014

* الجيش اليمني يطوق الحوثي في بجبهة رازح





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية، وسلطت الضوء على ختام تمرين "درع الجزيرة" بالمملكة العربية السعودية.





*اختتام «درع الجزيرة المشترك 10» في السعودية بحضور الرميثي





وبحسب "الخليج"، شهد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس السبت، ختام تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، بحضور الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس رئاسة هيئة الأركان العامة بالسعودية وقادة الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي والملاحق العسكرية بالمملكة وعدد من المسؤولين، بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، وذلك بميدان صامت بالجبيل.





وأوضح قائد قوة الواجب المشتركة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، في كلمة له خلال الحفل أن تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، يأتي في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي على الأصعدة كافة، ومنها التعاون العسكري المتكامل في جميع مراحله من تخطيط وإعداد وتنفيذ وتبادل الخبرات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية، ورفع قدرات وكفاءة القوات المشاركة ضد أي تهديد معادٍ يهدد أمن وسلامة أوطان المجلس ومصالحها الحيوية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التمرين أقيم في بيئة عملياتية مناسبة لكل العمليات والفرضيات ومستجيبة لكل الفرضيات.





*محمد بن راشد يشهد تألق خيول «جودلفين» في «سوبر ساترداي»





وبحسب "البيان"، شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أمسية «سوبر ساترداي» بمضمار «ميدان» العالمي أمس، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.





وواصلت خيول «جودلفين» تألقها خلال الأمسية، إذ حققت رباعية عبر «ديفاين إيميدج» بطلة «بطولة البستكية»، «بلو بوينت» بطل «ند الشبا تيرف للسرعة»، «أولد بيرشان» بطل «دبي مدينة الذهب»، و«دريم كاسل» بطل «بطولة جبل حتا».





وحقق «منتزه» للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب بطولة «برج نهار»، محطمًا الرقم القياسي للسباق، فيما ظفر «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي بلقب الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، بينما اقتنص «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» لقب «بطولة مهب الشمال».





*الحكومة اليمنية توثق مقتل 500 امرأة بنيران ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب





وبحسب "الاتحاد"، وثقت الحكومة اليمنية مقتل 500 امرأة، بنيران ميليشيات الحوثي منذ انقلابها في 21 من سبتمبر للعام 2014م.





وتسببت ميليشيات الحوثي بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية ابتهاج الكمال في إصابة 1950 بإصابات متنوعة منها 3230 حالة نفسية، و11 حالة تعذيب، و حالة إخفاء قسري.





وأوضحت الوزيرة الكمال، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن ميليشيات الحوثي اعتقلت 18 امرأة وطالبة من جامعة صنعاء واقتادتهن إلى جهة مجهولة في 6 أكتوبر 2018م عقب خروجهن بمظاهرات تنديدًا بسياسات ميليشيات الحوثي التجويعية على سكان المحافظات، فيما تعرضت 3 نساء للضرب والاعتداء، مما أدى إلى اصابتهن بجروح بالغة بالفترة ذاتها.





*الجيش يطوق الحوثيين في رازح والتحالف ينفذ ثامن إنزال لحجور





وبحسب "الاتحاد"، تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من تطويق ميليشيا الحوثي الانقلابية في ثلاث مناطق بجبهة رازح في صعدة، فيما نفذت قوات التحالف العربي ثامن عملية إنزال لقبائل حجور في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن وحدات من اللواء السابع أحكمت الخناق على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتمركزة في قرى «شعبان وغُمار ومعتق العتم» التابعة لمديرية رازح.



