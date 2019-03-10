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أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 10-3-2019.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الأحد 10-3-2019، كالتالي:

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
البصل: 7.5 جنيه
الخيار: 7 جنيهات
السبانخ: 5 جنيهات
الباذنجان: 5 جنيهات
الكوسة: 12 جنيها
الفاصوليا: 12 جنيها

الفاكهة:
البرتقال: 7 جنيهات
الجوافة: 10 جنيهات
الرمان: 7 جنيهات
الفراولة: 7 جنيهات

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