أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 10-3-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الأحد 10-3-2019، كالتالي:



الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 8 جنيهات

البصل: 7.5 جنيه

الخيار: 7 جنيهات

السبانخ: 5 جنيهات

الباذنجان: 5 جنيهات

الكوسة: 12 جنيها

الفاصوليا: 12 جنيها



الفاكهة:

البرتقال: 7 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

الرمان: 7 جنيهات

الفراولة: 7 جنيهات