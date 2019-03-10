وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية لأحد الأشخاص لدواع أمنية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 52 لسنة 2019، بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975.



بشأن الجنسية المصرية قرار مادة1 يرفض طلب نضال توفيق محمد الملاحي البراهمة مواليد شمال سيناء 26 /11 /1973 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية وذلك لدواع أمنية.