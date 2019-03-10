ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية لأحد الأشخاص لدواع أمنية

الأحد 10/مارس/2019 - 09:48 ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 52 لسنة 2019، بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975.

بشأن الجنسية المصرية قرار مادة1 يرفض طلب نضال توفيق محمد الملاحي البراهمة مواليد شمال سيناء 26 /11 /1973 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية وذلك لدواع أمنية.

ترشيحاتنا

حكم بر الأم ذات الخلق السيئ

أصغر حكم امرأة في تاريخ الساحرة المستديرة.. الأكثر جاذبية في كرة القدم

تطورات الحالة الصحية لـ محمد محمود

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على قرار إلغاء جمارك السيارات

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 10 مارس 2019

الرئيس السيسي يشهد اليوم الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

صراع المربع الذهبي يشعل مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج

المرور: توقف بالطريق الدائري بسبب سقوط حمولة مواسير.. فيديو

مصور يتسبب في كارثة بحفل زفاف بالسعودية

خوفا من تحذيرات البنتاجون.. أردوغان يطمئن أمريكا بشأن منظومة الصواريخ الروسية

الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يوافق على تجنيس 21 مواطنًا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 10 مارس 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا
وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه
رامي رضوان عن فيديو موظفة مركز علاج الكبد: بها كمية تبلد غير طبيعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟