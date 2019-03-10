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مرأة

دراسة: الرياضة بعد سن الستين تقلل من أمراض القلب

الأحد 10/مارس/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
رشا عوني
كشفت دراسة حديثة أن ممارسة كبار السن للرياضة بعد سن الستين، مفيدة لصحة المسنين وتقلل من أمراض القلب وتمنحهم صحة جيدة لفترة أطول.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 61 وبدأوا في ممارسة الرياضة مؤخرًا، يقلل ذلك من خطر الوفاة بنسبة 16 إلى 43% وفقًا للنتائج المنشورة في JAMA Network Open.

كما كشفت الدراسة أن الشباب الذين مارسوا الرياضة في سنوات مبكرة مثل فترة المراهقة والشباب ثم توقفوا عنها، فقدوا كل الفوائد الصحية التي اكتسبوها خلال هذه الفترة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة بعد سن الستين تقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والوفيات المرتبطة بالسرطان.

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