السيسى للمصريين: أنا مش رئيس لكم انا واحد منكم.. فيديو

خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المواطنين قائلًا " أنا ممكن اطلع كل يوم فى التيلفزيون وأتكلم معاكم لو دة اللى بيخلوكم تصدقونى بس انتوا كدة هتزهقوا".



وأضاف السيسى خلال كلمته بالندورة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، " أنا مش رئيس لكم أنا واحد منكم قولتلوا أمناك عليها، ووالله لأقف أنا وأنتم قدام ربنا أسألكم زى ما أنتم بتسألونى وأحسابكم زى ما أنتم بتحاسبونى.



جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد.

