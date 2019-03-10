الزملوط: أزمة أراضى جمعيات بناء المساكن سببها رؤساء مجالس الإدارات

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه فور توليه رئاسة القيادة التنفيذية للمحافظة، عقد اجتماعا موسعا برؤساء مجلس إدارة جمعيات بناء المساكن لعرض مشكلاتهم والوقوف عليها وحلها، وأشار إلى أنه فوجئ بأن أعضاء هذه الجمعيات تسلموا الأراضي الخاصة بهم منذ أكثر من 15 عاما ولم تصلها المرافق بعد.



وأكد الزملوط، أن توصيل المرافق لهذه الأراضى من اختصاص رؤساء مجلس إدارة هذه الجمعيات، الذين يتولون جمع المبالغ المالية من الأعضاء وإسناد المشروعات للشركات المنفذة والمقاولين، ولا يوجد شأن للمحافظة فى هذا الأمر سوي بالإشراف على الأعمال دون تحمل أى تكاليف، لافتا أن عرض على رؤساء الجمعيات أن تتحمل المحافظة نصف تكلفة توصيل المرافق وذلك لتخفيف العبء علي الأعضاء وتسهيلا عليهم خاصة بعد زيادة الأسعار خلال الأعوام الماضية.



وأضاف أن رؤساء مجالس الإدارات وافقوا فى البداية، ولكن لم يبادروا بتفعيل المقترح الذى طرح عليهم منذ عامين ورفضوا التعاون، لافتا أن المحافظة لن تتحمل لوحدها تكاليف توصيل المرافق لأراضى الجمعيات لانها غير مسئولة منها وجميع الأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات على علم بذلك، ولكنها ستشارك فقط بنصف التكلفة في حال تجميع نصف تكلفة المرافق التى تشمل صرف صحى ومياه شرب وكهرباء.

