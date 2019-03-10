ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مد أجل الحكم على 3 متهمين فى رشوة البترول

الأحد 10/مارس/2019 - 02:20 م
صدى البلد
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن وايمن محمد وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال مد اجل الحكم على 3 متهمين بقضية "رشوة البترول" لجلسة 7 ابريل.

كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع"، و"تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.

ترشيحاتنا

السيسي: كامل الوزير وزيرا للنقل.. وحلف اليمين عقب عودة البرلمان للانعقاد

شاهد.. لحظة القبض على كلبين هاجما طفلة بمدينتى

شاهد.. الرئيس السيسي يقبل يد والدة شهيدين تقديرًا لها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

«كامل الوزير.. التحدي والإنجاز».. رجل المهام المستحيلة وصانع الأمل عند المصريين

السيسي عن شائعة طعم 100 مليون صحة: أنا هعمل كدة في أولادي.. فيديو

أمير مرتضى يوجه رسالة لـ ميدو عقب تألقه مع الوحدة السعودي

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصاً

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

النيابة العامة تعاين مكان جريمة مقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور

على لطفى على رأس التشكيل المثالى لدورى أبطال إفريقيا

الطائرة التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف تغادر الجزائر وتتجه شمالا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

فيديو

السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو
الرئيس السيسي: تحقيق طفرة في مجال قطاع النقل قريبا.. فيديو
شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر
الوزير: سأكتب فى مذكراتى عن الرئيس السيسي.. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟