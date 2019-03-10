مد أجل الحكم على 3 متهمين فى رشوة البترول

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن وايمن محمد وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال مد اجل الحكم على 3 متهمين بقضية "رشوة البترول" لجلسة 7 ابريل.



كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع"، و"تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.