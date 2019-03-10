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رياضة

الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:23 م
صدى البلد
إسراء أشرف
سجل فريق بيرنلي، هدف التقدم في شباك ليفربول، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

واستطاع اشلي ويستوود لاعب وسط بيرنلي، أن يسجل هدف فريقه، من ركلة ركنية خدعت دفاع الريدز وأليسون بيكر حارس المرمى لتدخل شباكه.

وحصل أليسون على بطاقة صفراء، نظرًا لاعتراضه على أندريه مارينر حكم اللقاء، لعدم احتساب خطأ لصالحه.
الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو
الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو
الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو
الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو
الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو
الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو
الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يضرب شباك ليفربول في أول 6 دقائق ..فيديو

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