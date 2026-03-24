قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته

أرشيفية
أرشيفية
اسماعيل الشيخ

شهدت منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية صباح اليوم، الثلاثاء، بعدما أقدمت سيدة تحمل الجنسية السودانية على إلقاء نجل شقيقتها من شرفة المنزل بالطابق الخامس، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي الذين نجحوا في إنقاذ شقيقة الطفل قبل أن تلقي بها خالتها أيضا. 

بدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين سيدة وشقيقتها تحملان الجنسية السودانية بسبب لهو أطفال إحداهما، فأقدمت الاولى وهي تحت تأثير الخمور على إلقاء نجل شقيقتها من شرفة المنزل، ولقي مصرعه في الحال، وحاول إلقاء شقيقة المجني عليه لولا تدخل أهالي المنطقة. 

وجه اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة تكثيف التحريات، حيث كلف اللواء محمد أمين، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، برفقة العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، لمتابعة سير التحقيق. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بقيادة المقدم طاهر صالح، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، وبرفقته قوة من رجال المباحث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة وبدء الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الحادث.

 وكشفت التحريات الأولية أن السيدة المتهمة كانت مخمورة تحت تأثير الكحول، وأقدمت على إلقاء نجل شقيقتها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات من شرفة المنزل بالطابق الخامس، وكانت تحاول إلقاء شقيقته أيضا التي تكبره بثلاث سنوات لولا تدخل الأهالي وإنقاذها من بين يديها. 

تم التحفظ على المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونقل جثمان الطفل إلى تلاجة المستشفى بعدما لقي مصرعه إثر الحادث، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

المنيرة الغربية إلقاء نجل شقيقتها من شرفة المنزل الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

