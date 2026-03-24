حكم قضائي عاجل في طعن الزمالك بعودة أرض أكتوبر

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برفض طعن نادي الزمالك للمطالبة بعودة أرض النادي في أكتوبر.

حملت القضية الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من الكابتن حسن لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها.

ومن جانبها، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها.

وحضر في الجلسة عن النادي عدد من محامين الإدارة القانونية للنادي، وقدموا مرافعة شفهية استمرت 40 دقيقة، دفعوا فيها انعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون للائحة العقارية والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، كما تسمكوا بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.