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رياضة

أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:33 م
صدى البلد
إسراء أشرف
تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، من إحراز هدف التعادل للريدز، في مرمى بيرنلي، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

وسجل فيرمينو هدف التعادل للريدز في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من النجم المصري محمد صلاح، وصلت للبرازيلي ليسكنها شباك بيرنلي بسهولة.

وافتتح بيرنلي أهداف اللقاء عن طريق اشلي ويستوود لاعب وسط الفريق في الدقيقة 6، من ركلة ركنية خدعت دفاع الريدز وأليسون بيكر حارس المرمى لتدخل شباكه. 

وحصل أليسون على بطاقة صفراء، نظرًا لاعتراضه على أندريه مارينر حكم اللقاء، لعدم احتساب خطأ لصالحه.
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو

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أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو

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