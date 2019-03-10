مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحر الأحمر

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب ٧ آخرون بإصابات متفرقة، بينهم حالتين إصابتهما خطيرة في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بسيارة ربع نقل، بطريق الشلاتين مرسى علم الساحلي بمنطقة برنيس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر.



وتم الدفع بـ٥ سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثتين لمشرحة مستشفى شلاتين، ونقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم والشلاتين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارة نقل تريلا 6931، وسيارة ربع نقل 20686، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، هما "عيد ناصر"، و"علي حسين"، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى شلاتين، وتم نقل 7 مصابين لمستشفى مرسى علم والشلاتين لتلقي العلاج.



