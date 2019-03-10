ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحر الأحمر

الأحد 10/مارس/2019 - 02:37 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب ٧ آخرون بإصابات متفرقة، بينهم حالتين إصابتهما خطيرة في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بسيارة ربع نقل، بطريق الشلاتين مرسى علم الساحلي بمنطقة برنيس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر.

وتم الدفع بـ٥ سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثتين لمشرحة مستشفى شلاتين، ونقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم والشلاتين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارة نقل تريلا 6931، وسيارة ربع نقل 20686، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، هما "عيد ناصر"، و"علي حسين"، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى شلاتين، وتم نقل 7 مصابين لمستشفى مرسى علم والشلاتين لتلقي العلاج.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: رواتب ضباط الجيش والشرطة متواضعة جدا.. فيديو

سبعينية لا تقوى على الحركة.. كيف استغل معتز مطر والدته لكسب تضامن متابعيه؟

شاهد.. لحظة القبض على كلبين هاجما طفلة بمدينتى

شجاعة الأبطال.. كيف تلقى كامل الوزير قرار تكليفه بمسؤولية وزارة النقل.. وبما وصفه السيسي؟

شاهد.. أول صورة من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو

محمد يخطف قلب نورهان في حفل خطوبة سعيد.. صور

مصور يتسبب في كارثة بحفل زفاف بالسعودية

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

الكوتشي يقتل عريس الدقهلية.. تفاصيل قتل سائق توك توك على يد صديقه

أول صورة من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

فيديو

السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو
الرئيس السيسي: تحقيق طفرة في مجال قطاع النقل قريبا.. فيديو
شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر
الوزير: سأكتب فى مذكراتى عن الرئيس السيسي.. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟