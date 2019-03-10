حملة أمنية مكبرة على بؤرة الزرابين في ميت غمر وضبط عدد من تجار المخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية، التي يشتهر عنها علانية ترويج المواد المخدرة المعروفة باسم (بؤرة الزرابين) بقرية كوم النور - دائرة مركز شرطة ميت غمر، والتي يقوم على إدارتها عدد من العناصر الإجرامية.



وبحسب بيان، اليوم، الأحد، أسفرت جهود الحملة عن ضبط كلٍ من "إسلام . م . ع" – مواليد 1978 – عاطل – ومقيم بذات العنوان، مسجل شقي خطر مخدرات وسرقات عامة، وسبق اتهامه في 24 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية فى قضايا (سرقة - ضرب)، و"أحمد . م . أ" – مواليد 1992 – عاطل – ومقيم بذات العنوان (سبق اتهامه في قضية مخدرات) و"علاء . م . ح"، مواليد 1996 –عاطل– ومقيم بذات العنوان (سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية ضرب)، وذلك حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلوجرامات، وبندقية خرطوش عيار 12 مم، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة صوت، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة).



وتم استهداف "عادل . ا . م"، مواليد 1987، عاطل، ومقيم بذات العنوان (مسجل شقي خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه في 17 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى و4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "(مخدرات - شروع في قتل - استعمال قوة) من بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد، وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده.



وجرى ضبط زوجتيه كلا من "سماح . س . م" مواليد 1994 – بدون عمل، و"نادية . ن . ع"، مواليد 1997، بدون عمل، وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلوجرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع زوجهما الهارب.



واستهداف "هانى . ا . م" مواليد 1969، عاطل، ومقيم بذات العنوان (مسجل شقى خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة آخرهم قضية "مخدرات")، وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده، وتم ضبط زوجته "سحر . ا . م" – مواليد 1976 – بدون عمل.. وبحوزتها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلوجرامات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جراما، 10 أقراص مخدرة ، 2 هاتف محمول، و2 قطعة سلاح أبيض).. وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع زوجها الهارب، واتخذت الإجراءات القانونية.