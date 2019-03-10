ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية،سفينتي حاويات و 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.



وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادرت الميناء نحو 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30450 من البضائع العامة منها 117 سيارة نقل محملة بـ 8166 طن قمح.



وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 125767 طن.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51075 طنا.

