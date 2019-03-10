تفاصيل الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بحضور الرئيس.. وزير الأوقاف: إعلان الجهاد للدفاع عن الوطن حق الدولة وليس لأي جماعة.. أسامة هيكل: الوعي الحقيقي طريق الانتصار الصحيح

تفاصيل الندوة التثقيفية الـ30:

= عرض فيلم تسجيلي للفريق أول عبد المنعم رياض الذي اُستشهد 9 مارس 1969 = وزير الأوقاف: إعلان الجهاد للدفاع عن الوطن هو حق الدولة وليس لأى جماعات أو أفراد = أسامة هيكل: الوعى الحقيقى هو الطريق الصحيح للانتصار في المعارك التى يخوضها الوطن = عرض فيلم تسجيلي لبطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة للدفاع عن الوطن ومواجهتهم للإرهاب = عدد من أسر الشهداء وأبطال القوات المسلحة يتحدثون عن منزلة الشهيد وحماية تراب الوطن = تقديم فقرة شعرية بعنوان "أنا أبن الشهيد – حكاية شهيد" تعبر عن فخر واعتزاز أبناء الشهداء بتضحيات آبائهم = الرئيس يكرم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة = الرئيس يكرم الأم والأب المثاليين لأسر شهداء ومصابى القوات المسلحة = ترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية لرتبة الفريق





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الثلاثين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان "شهداؤنا فى قلوبنا" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي تأتي تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم.





"سلام الشهيد"





بدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، أعقبه فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "سلام الشهيد" تناول لمحات من حياة الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذى أستشهد فى التاسع من مارس عام 1969 كما تناول الفيلم تضحيات الشهداء التى ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن .





"منزلة الشهيد"





وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محاضرة بعنوان "منزلة الشهيد"، أشار فيها إلى المكانة الرفيعة التي يكرم بها الله عبادة الذين اختصهم بالشهادة هم وأهلهم ، موضحًا أن الشهداء الحق هم من يدافعون عن الأوطان ويقدموا أرواحهم من أجل أن ينعم غيرهم بالحياة والأمن والاستقرار ، وليس من يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ويسعون إلي القتل والترويع وتخريب الأوطان ، مؤكدًا أن إعلان الجهاد للدفاع عن الوطن هو حق الدولة وليس لأى جماعات أو أفراد.





وأشار إلى فضل ومكانة الشهيد وجزاءه فى الجنة بما قدمه من بطولة وتضحية من أجل إعلاء كلمة الحق والدفاع عن الوطن وصون مقدساته ، موجها التحية والتقدير لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن .





الوعى والإيمان





وقدم الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب محاضرة بعنوان "الوعى والإيمان"، أشار فيها إلى مختلف العوامل المؤثرة على تشكيل الوعى الحقيقى لدى الانسان وهى الزيادة السكانية والتفاوت الثقافى بين الفئات واختلاف القيم بين مجتمع وآخر واختلاف مستويات التعليم، كما استعرض المؤسسات والجهات التى تساهم فى بناء الوعى ومنها التعليم والمؤسسات الدينية والثقافية والشبابية والإعلام.





كما تناول هيكل، العلاقة بين الوعى والإيمان، مؤكدًا أن الوعى الحقيقى يصل للإيمان الصحيح وهو السبيل للحفاظ على الأوطان، كما تناول تطور وسائل الإعلام الإلكترونى وخطورتها على تشكيل الوعى ، مؤكدًا أن الوعى الحقيقى هو الطريق الصحيح للإنتصار فى كل المعارك التى يخوضها الوطن على عكس الوعى الزائف الذى يدمر الأوطان.





"رسالة من شهيد" فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية





وشاهد الرئيس السيسى فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "رسالة من شهيد" تناول نماذج مشرفة لبطولات وتضحيات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن وحماية شعبة العظيم ، كما جسد الفيلم الذى استخدمت فيه أحدث تقنيات التصوير والإخراج مسيرة عطاء هؤلاء الأبطال فى حربهم ضد الإرهاب الأسود لتظل دائمًا ذكراهم العطرة نبراسًا يضئ الطريق للأجيال القادمة ، وصافح الرئيس السيسى السيدة غالية السيد محمد خليفة التى تبلغ من العمر 105 عام وقدمت للوطن شهيدين دفاعًا عن أمنه واستقراره.





ذكريات وبطولات الشهداء





وتضمنت الندوة فقرة بعنوان "ذكريات وبطولات الشهداء" تحدثت خلالها زوجة الشهيد عقيد أح / مصطفى الوتيدى ووالدة الشهيد جندى محمد صبرى عبد العال عن بعض المواقف التى لا تنسى فى حياة هؤلاء الابطال الذين لبوا نداء الواجب وكانوا طوال حياتهم نموذجًا للقيم والمبادئ الاصيلة وقدوة يحتذي بها لكل من حولهم في الايمان والوفاء وحب الوطن ، كما تحدث العميد اح / أحمد الغنام والعميد أح / محمود الغنام من مقاتلين شمال ووسط سيناء عن جهود مكافحة الإرهاب وعقيدة الجيش المصرى وبطولات الشهداء الذين رافقوهم خلال مواجهتهم مع الإرهاب.





حكاية شهيد





وقدم الطفل آدم أشرف فقرة شعرية بعنوان "أنا أبن الشهيد – حكاية شهيد" عبر خلالها عن بمشاعر صادقه ألهبت حماس الحاضرين عن فخر واعتزاز أبناء الشهداء بتضحيات أبائهم من أجل الوطن مشيرا الى فضل الشهداء ومكانتهم الغالية فى قلب كل مصرى عاشق لتراب وطنه.





كما شملت الندوة فقرة فنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية قدم خلالها الفنان محمد فؤاد والفنان أحمد جمال والفنانة مروة ناجى مجموعه من الأغانى الوطنية التى تجسد مكانة الشهداء عبروا خلالها عن المشاعر الوطنية الصادقة التى تجول بخاطر كل مواطن مصرى عاشق لوطنه وقواته المسلحة ، كما قدم المنشد مصطفى عاطف فقرة غنائية فى حب مصر .





الرئيس يكرم أسر الشهداء





وفى لمسة وفاء لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين لبوا نداء الواحب وقدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة ، وتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا خلال المواجهات التى تخوضها مصر لمكافحة الإرهاب على أرض سيناء الغالية ، كما قام الرئيس السيسى بتكريم الأم المثالية والأب المثالى لأسر شهداء ومصابى للقوات المسلحة .





ترقية اللواء كامل الوزير لرتبة فريق





وفى ختام الندوة قام الرئيس السيسى بترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى رتبة الفريق مقدمًا له الشكر على الإنجازات التى قام بها خلال عمله كرئيس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



