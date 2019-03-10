بدارة وحلة وطشت حمام.. حكاية جهاز العروسة في الواحات.. صور

قبل عشرات السنين تم عرض فيلم أم العروسة بطولة عماد حمدي وتحية كاريوكا،والذي رصد بطريقة كوميدية الخلاف الأزلي بين أهلي العريس والعروسة علي الشبكة والمهر والجهاز..وما ادراك ما جهاز العروسة.



لكن ما الحال إذا كان جهاز العروسة بسيطا بحيث لا يكون محل أي خلاف؟.. ولأننا دائما نحن للماضي فقد رصدنا خلال جولتنا في المتحف الإثنوجرافي لتراث الواحات البحرية بمحافظة الوادي الجديد مجموعة من المنتجات اليدوية التراثية،لنكتشف أنها تمثل جهاز العروسة قديما في الواحات.



هذه الأشياء أخبرتنا عنها الحاجة أم فؤاد والتي تعد بمثابة دليل أي زائر للمتحف،تحكي لك ببساطة وتلقائية ودقة تاريخ المعروضات في المتحف ومنها جهاز العروسة،والذي يضم عدد 2 بدارة لنخيل الدقيق وعدد 1 حصيرة سمر وعليها لحاف.



كذلك عدد 1برش العروسة وعدد 1 بريقة نحاس،وطافور لتوزيع الحلو علي المهنئين،والذي يسمي مرجونة في الخارجة وملقون في الداخلة وقادوس في قرية القلحون، وعدد 2 شادوف "مكملة"وعدد 4 حلة ومحمل وعدد 1 طشت حمام.



هذه المكونات البسيطة لجهاز العروسة تأتي امتدادا لعادات الزواج في واحات الوادي الجديد،حيث كان مهر العروسة في مطلع القرن الماضي وحتى منتصفه يحدد بالغلال والقمح والأرز والشعير،وذلك طبقا لإمكانيات أهل العروس.



كما أنه من الأكلات المرتبطة باحتفاليات الزواج في الواحات وخاصة الوادي الجديد الجبنة المعطونة واللبسان والطليعة وفتة الحليبة والأرز والفتة والمريسة والعصيدة والكشك.

