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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا

الأحد 10/مارس/2019 - 06:47 م
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
احمد صالح
أعلنت محافظة شمال سيناء، فصل التيار الكهربائي غدًا الاثنين، عن بعض المناطق بمدينة العريش لسبب اجراء اعمال الصيانه الدورية.

وأوضح بيان المحافظة، عبر الصفحة الرسمية لها عبر مواقع "فيسبوك"، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي غدا عن 5 مناطق رئيسية ، للصيانة الطارئة على مغذي الرئيسي لهذه المناطق ، في التاسعة والنصف صباحا، وحتى الواحدة ظهرًا.

وجاء في البيان ان التيار سيتم فصله على المناطق الآتية: أبو صقل , المخيمات , التحرير, الوحدة الصحية بابي صقل , مدرسة الصنايع بشارع البحر بمدينة العريش"، وذلك لأخذ الحيطة للمواطنين وقاطني المناطق المذكورة.

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