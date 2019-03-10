أحمد موسى يكشف سبب ترقية الفريق كامل الوزير.. فيديو

وجه الإعلامى أحمد موسى، التحية للفريق كامل الوزير، قائلا: "القوات المسلحة لا تنام الناس دى شالت البلد كتير ومفيش حد فى مصر محبش كامل الوزير".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الفريق كامل الوزير حصل على الترقية لأنه قدم الكثير للبلد ولم يفكر سوى فى مصلحة الوطن".



وأكمل: "الفريق كامل الوزير شاهد على كل الإنجازات التى تمت من عام 2014 وحتى الآن".

