ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يكشف سبب ترقية الفريق كامل الوزير.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 08:56 م
الرئيس السيسي والفريق
الرئيس السيسي والفريق كامل الوزير
حمزة شعيب
وجه الإعلامى أحمد موسى، التحية للفريق كامل الوزير، قائلا: "القوات المسلحة لا تنام الناس دى شالت البلد كتير ومفيش حد فى مصر محبش كامل الوزير".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الفريق كامل الوزير حصل على الترقية لأنه قدم الكثير للبلد ولم يفكر سوى فى مصلحة الوطن".

وأكمل: "الفريق كامل الوزير شاهد على كل الإنجازات التى تمت من عام 2014 وحتى الآن".

ترشيحاتنا

تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو

رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

لجنة الفتوى تحذر من فعل يبطل صلاة المأموم في جماعة

مين يقدر على الريدز .. ليفربول لا يخسر على أرضه للمباراة الـ36 على التوالى

من خلالها تم غزو العراق.. أمريكا تخسر قاعدة عسكرية سرية.. لهذا السبب

عايرته بعدم رجولته.. فذبحها بعد 10 أيام زواج

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطار .. فيديو

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

إجراء جديد من البرلمان البريطاني تجاه قطر بعد فضيحة رشاوى الفيفا

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟