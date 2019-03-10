محاضرة لطلاب العلوم الشرعية في رواق الأزهر

ألقى الدكتور عيد حسن أحد علماء الأزهر الشريف، محاضرة لشرح كتاب "شرح منحة المغيث في علم مصطلح الحديث" لطلاب العلوم الشرعية برواق الأزهر.



وتُدرس في أروقة الجامع الأزهر العلوم الشرعية لمختلف الأعمار في مواد: التفسير، والحديث، ومصطلح الحديث، والفقه وأصوله، وسمات المنهج الأزهري، والسيرة النبوية، والنحو، وعلوم القرآن، والعقيدة.



وينظم الجامع الأزهر دورات تدريبية بشهادات معتمدة من الجامع الأزهر بدراسة المواد الشرعية لجميع الأعمار.



