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ديني

محاضرة لطلاب العلوم الشرعية في رواق الأزهر

الأحد 10/مارس/2019 - 09:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ألقى الدكتور عيد حسن أحد علماء الأزهر الشريف، محاضرة لشرح كتاب "شرح منحة المغيث في علم مصطلح الحديث" لطلاب العلوم الشرعية برواق الأزهر.

وتُدرس في أروقة الجامع الأزهر العلوم الشرعية لمختلف الأعمار في مواد: التفسير، والحديث، ومصطلح الحديث، والفقه وأصوله، وسمات المنهج الأزهري، والسيرة النبوية، والنحو، وعلوم القرآن، والعقيدة.

وينظم الجامع الأزهر دورات تدريبية بشهادات معتمدة من الجامع الأزهر بدراسة المواد الشرعية لجميع الأعمار.

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