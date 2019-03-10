شاهد.. بكاء والد الشهيد إسلام مشهور على الهواء

قال والد الشهيد إسلام مشهور إنه اليوم تم تكريمي نيابة عن شهداء مصر وبلدنا لا يغلي عليها ويجب على الشعب أن يجتهد ويصبر

وأضاف والد الشهيد فى حواره لبرنامج " الحياة اليوم " أن بلدنا لن تركع وفخور بابنى ووسام على صدرى ان اكون والد لشهيد يأخذ بيدنا للجنة



وتابع أن إسلام وزملاءه 16 بطل بمعركة الواحات حيث وصلت لهم معلومات بوجود بؤرة ارهابية مدعومة من جهات أجنبية وكان لديهم من الشجاعة والإقدام على القتال بشراسة ضد المجموعة الإرهابية.



واستكمل مجهشا بالبكاء أن ابنه أول شهيد بالمعركة واثرت فى الشعب المصرى وكانت طلعة جوية أبادت جميع البؤرة الارهابية بشكل كامل بعد 14 يوما من الواقعة .

