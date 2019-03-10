قبائل حجور اليمنية تقطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي في مركز مديرية كُشر



نجح مقاتلو القبائل بمناطق حجور بمحافظة حجه اليمنية في قطع الخطوط المؤدية إلى مركز مديرية كُشر.



وأشار مصدر عسكري يمني إلى استمرار المعارك العنيفة بين مقاتلي القبائل وميليشيا الحوثي الإنقلابية ، مضيفًا أن القبائل شنت هجومًا على مواقع الميليشيا الحوثية تمكنت خلاله من قطع الخطوط المؤدية إلى مركز مديرية كشر.



وتركزت المعارك وفقًا لموقع (سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية، والتي استمرت من ليل أمس السبت حتى ساعات فجر اليوم الأولى ، في بني سعيد وبني عمر والزعاكرة.



وتزامنت المعارك مع غارات جوية مركزة ونوعية استهدفت الانقلابيين وخطوط إمداداتهم وتعزيزاتهم القادمة من محافظة عمران إلى حجور.



وقال المصدر إن الغارات أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح في صفوف الانقلابيين الحوثيين.