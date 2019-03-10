ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السلطات اليمنية تعلن مديرية كشر منطقة منكوبة وتدين الصمت الدولي إزاء جرائم الحوثيين

الأحد 10/مارس/2019 - 10:09 م
صدى البلد
أ ش أ

أعلنت السلطات اليمنية بمحافظة حجة، مديرية "كشر"، مديرية منكوبة، جراء الجرائم الوحشية التي تمارسها "ميليشيا الحوثي" بحق أبناء المديرية.

وأوضحت السلطات اليمنية، في بيان أذاعته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنها تتابع الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مديرية كشر والجرائم الوحشية التي تمارسها "ميليشيا الحوثي" بحق أبناء المديرية، والتي تتمثل في اجتياح القرى والأسواق عسكريا وإحراق منازل المواطنين وهدمها فوق رؤوس ساكنيها وقتل الأبرياء وتفجير منازل عدد كبير من قيادات المديرية وتشريد الآلاف واختطاف العشرات من المواطنين وفرض حصار جائر ظالم يمنع الغذاء والدواء عنهم.

وأدانت السلطات اليمنية الصمت المطبق من كافة المنظمات الإنسانية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وممثليها في اليمن والمبعوث الأممي إلى اليمن، في ظل تعتيم إعلامي وقطع نهائي للاتصالات عن المديرية. 

ودعا البيان كافة المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بمسؤولياتها الإنسانية، والمجتمع الدولي للتدخل فورا لإيقاف المجازر الوحشية التي تمارسها "المليشيات الحوثية "المتمردة في حق أبناء مديرية كشر، مطالبًا القيادة السياسية والحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الكارثي الذي فرضته "المليشيا" على أبناء هذه المديرية الذين باتوا مهددين بالموت والإبادة.

كما دعا البيان جميع أبناء المحافظة إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة وتناسي الخلافات وحشد كافة الطاقات والإمكانات لمواجهة "العدو الواحد" الذي يستهدف الجميع المتمثل في "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران".

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق عقب الهزيمة من فيتا كلوب

أحمد موسى: الرئيس كشف لأول مرة عن ما جرى فى أحداث محمد محمود .. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

إجراء جديد من البرلمان البريطاني تجاه قطر بعد فضيحة رشاوى الفيفا

رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

مين يقدر على الريدز .. ليفربول لا يخسر على أرضه للمباراة الـ36 على التوالى

أمن أسيوط يكشف تفاصيل إحباط محاولة السطو على سيارة نقل أموال بأبنوب

السيسي يعلن ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق .. فيديو

شاهد.. صور مأساوية لحادث تحطم الطائرة الأثيوبية

رفضت العمل خادمة .. وفاة ربة منزل أشعل زوجها فيها النار بالسويس

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟