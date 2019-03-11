كشف هوية أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة من المصريين .. صور

نعى عدد من أهالي الوادي الجديد الدكتورة دعاء عاطف عبد السلام، أحد الضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت في طريقها للقيام برحلة علمية لدولة كينيا، حيث أكد عدد من أقاربها أنها كانت ضمن المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة.



وحصلت الدكتورة دعاء عاطف على درجة الماجستير العام الماضي وتعمل أستاذا مساعدا بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد.



وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت، صباح أمس، عن تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس بابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، جميعهم لقوا مصرعهم.



وتأكد وقوع الحادث في الساعة 8.44 صباحًا بالتوقيت المحلي لإثيوبيا، حيث تحطمت الطائرة قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، بحسب المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية.



وكان من بين ركاب الطائرة 10 أشخاص من 4 جنسيات عربية مختلفة، وكان يوجد فيها 6 مصريين و2 مغربيين وسوداني ويمني بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 أمريكان.