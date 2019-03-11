نجل الحاجة غالية: إخواتي استشهدوا في حرب اليمن وأكتوبر .. ووالدتي مبسوطة بمقابلة السيسي.. فيديو

قال الحاج سيد، نجل السيدة غالية، إن والدته تقدمت بطلب مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقائه منذ فترة طويلة، معقبا: «شقيقي الأول استشهد في حرب اليمن والثاني في حرب أكتوبر».



وأوضح "سيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: « واحد من اخواتي دفن في صنعاء أثناء حرب اليمن، والآخر دفن في مقابر الشهداء بالقاهرة، وكانوا الاثنين غير متزوجين»، مضيفا: «والدتي مبسوطة جدا بلقاء الرئيس السيسي اليوم».



وأشار: «الحاجة غالية والدتي لم تطلب أي شيء من الرئيس السيسي، ولا تحتاج أي شيء، ويكفي مقابلتها للرئيس»، لافتا: «الرئيس سأل والدتي عايزة إية، فقالت له مستورة الحمد لله».