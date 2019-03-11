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نجل الحاجة غالية: إخواتي استشهدوا في حرب اليمن وأكتوبر .. ووالدتي مبسوطة بمقابلة السيسي.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:10 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال الحاج سيد، نجل السيدة غالية، إن والدته تقدمت بطلب مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقائه منذ فترة طويلة، معقبا: «شقيقي الأول استشهد في حرب اليمن والثاني في حرب أكتوبر».

وأوضح "سيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: « واحد من اخواتي دفن في صنعاء أثناء حرب اليمن، والآخر دفن في مقابر الشهداء بالقاهرة، وكانوا الاثنين غير متزوجين»، مضيفا: «والدتي مبسوطة جدا بلقاء الرئيس السيسي اليوم».

وأشار: «الحاجة غالية والدتي لم تطلب أي شيء من الرئيس السيسي، ولا تحتاج أي شيء، ويكفي مقابلتها للرئيس»، لافتا: «الرئيس سأل والدتي عايزة إية، فقالت له مستورة الحمد لله».

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