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شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:09 ص
صدى البلد
محمد علي
حل المشاهير والسياسيون ونجوم الرياضة ضيوفًا في مدينة مومباي الهندية للاحتفال بزفاف ابن أغنى رجل في آسيا، وفق ما قالت صحف دولية عدة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

وتزوج أكاش أمباني (28 عامًا)، ابن عملاق صناعة النفط والاتصالات في الهند موكيش أمباني، من شلوكا ميهتا، ابنة راسل ومنى ميهتا، في احتفال في العاصمة المالية للهند مومبابي.

وحضر احتفال الزفاف المدير التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي وزوجته، وممثلون، كأمير خان وشاروخان وأسطورة الكريكيت ساشين تيندولكار، وكانوا من بين آخرين كانوا مدعوين من صناع السياسة في العالم والمديرين التنفيذيين والسياسيين ونجوم بوليوود والشخصيات الرياضية العالمية.

وكان من بين الحضور الكبار وزير النفط السعودي خالد الفالح الذي قام بزيارته الثانية للهند في أقل من ثلاثة أسابيع لحضور حفل الزفاف.

ويعد موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، حيث يبلغ صافي ثروته حوالي 50 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتقول بلومبيرج إن التقديرات ليست متاحة بسهولة لمعرفة مقدار تكلفة الزفاف، ولكن زواج شقيقة أكاش أمباني في ديسمبر الماضي قد يشير إلى مقدار التكلفة.

وقال شخص مقرب من العائلة إن تكلفة العرس قد يكون أكثر من 15 مليون دولار، ولكن رقم 100 مليون دولار ليس دقيقًا.

ووصل المشاهير والسياسيون إلى مجمع جيو وورلد في مومباي لحضور احتفال زفاف أكاش أمباني وشلوكا ميهتا، وكان الضيوف من نجوم بوليوود أميتاب باتشان ، ريخا ، أكشاي كومار وزوجته توينكل خانا ، جوهي تشاولا ، ايشواريا راي باتشان وأبهيشيك باتشان ، مع ابنتهما اراديا ، ونجوم السينما راجينيكانث وبريانكا شوبرا، وأسطورة الكريكيت ساشين تيندولكار وزوجته أنجالي تيندولكار ، والموسيقار آنو مالك وعائلته.

وأكاش أمباني هو الابن الأكبر لأغنى رجل في الهند ورئيس شركة ريلاينس إندستريز، موكيش أمباني.

والعروسة ، شلوكا ميهتا ، هي ابنة راسل ميهتا، وهو أغنى تاجر ألماس ومدير شركة مملوكة للعائلة روزي بلو في الهند.

وكان من بين الضيوف أيضًا سياسيين، كرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وأمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون.

وشوهد النجوم شاه روخان ورانبير كابور يرقصون مع العريس أكاش أمباني والكثير من الهنود شاركوا الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكان من بين قائمة المدعوين لحفل الزفاف وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، والمرشحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، هيلاري كلينتون علاوة على هنري كرافيس والمغنية الأمريكية بيونسيه.

وموكيش أمباني هو أغنى رجل في العالم في المرتبة الثالثة عشرة من أغنياء العالم، وهو صاحب شركة ريلاينس إندستريز ، وهي شركة تضم تكتل من 500 شركة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.

وكان هناك ما يقدر بنحو 600 ضيف آخرين في حفل الزفاف.
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير
شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير

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