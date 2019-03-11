حظك اليوم الإثنين 11 مارس ٢٠١٩

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 11 مارس ٢٠١٩
الحمل:
من21 /3 إلى 20 /4
ماليا: القمر في منزل المال وقد يحمل لك اليوم أفكارا لإصلاح شؤونك المادية.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل.
الثور:
من 21 /4 إلى 21 /5
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.
مهنيا وعائليا: تناغم القمر وزحل يمدك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.
الجوزاء:
من 22 /5 إلى 21 /6
اجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وقد تساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة.
عائليا: تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.
السرطان:
من 22 /6 إلى 22 /7
اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقاتا مفيدة.
مهنيا وعائليا: تساعدك الحالة الفلكية على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.
الأسد:
من 23 /7 إلى 22 /8
ماليا واجتماعيا: رغم الضغوط الشمس في منزلك الثامن تدعمك وتغذيك بأفكار جديدة.
مهنيا: اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.\
العذراء:
من 23 /8 إلى 22 /9
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.
عاطفيا: قد يدفعك المريخ نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من يشغل قلبك.
الميزان:
من 23 /9 إلى 22 /10
ماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال وقد تتاح أمامك اليوم فرص مالية عليك أن تغتنمها.
عاطفيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية تقربك من أحبابك.
العقرب:
من 23 /10 إلى 22 /11
عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو مرتبطا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.
عائليا ومهنيا: ينصحك الفلك أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.
القوس:
من 23 /11 إلى 21 /12
عائليا: الشمس وعطارد معاكسان وينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.
مهنيا: القمر في منزل العمل وهناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تستطيع أن تفي بها.
الجدي:
من 22 /12 إلى 20 /1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.
اجتماعيا: اليوم تعرض أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.
الدلو:
من 21 /1 إلى 19 /2
ماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.
عائليا واجتماعيا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك.. فلا تصدق الشائعات وتجنب العناد.
الحوت:
من 20 /2 إلى 20 /3
عائليا: تؤثر في الأهل والأخوة بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.
الحمل:
من21 /3 إلى 20 /4
ماليا: القمر في منزل المال وقد يحمل لك اليوم أفكارا لإصلاح شؤونك المادية.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل.
الثور:
من 21 /4 إلى 21 /5
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.
مهنيا وعائليا: تناغم القمر وزحل يمدك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.
الجوزاء:
من 22 /5 إلى 21 /6
اجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وقد تساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة.
عائليا: تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.
السرطان:
من 22 /6 إلى 22 /7
اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقاتا مفيدة.
مهنيا وعائليا: تساعدك الحالة الفلكية على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.
الأسد:
من 23 /7 إلى 22 /8
ماليا واجتماعيا: رغم الضغوط الشمس في منزلك الثامن تدعمك وتغذيك بأفكار جديدة.
مهنيا: اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.\
العذراء:
من 23 /8 إلى 22 /9
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.
عاطفيا: قد يدفعك المريخ نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من يشغل قلبك.
الميزان:
من 23 /9 إلى 22 /10
ماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال وقد تتاح أمامك اليوم فرص مالية عليك أن تغتنمها.
عاطفيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية تقربك من أحبابك.
العقرب:
من 23 /10 إلى 22 /11
عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو مرتبطا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.
عائليا ومهنيا: ينصحك الفلك أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.
القوس:
من 23 /11 إلى 21 /12
عائليا: الشمس وعطارد معاكسان وينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.
مهنيا: القمر في منزل العمل وهناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تستطيع أن تفي بها.
الجدي:
من 22 /12 إلى 20 /1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.
اجتماعيا: اليوم تعرض أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.
الدلو:
من 21 /1 إلى 19 /2
ماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.
عائليا واجتماعيا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك.. فلا تصدق الشائعات وتجنب العناد.
الحوت:
من 20 /2 إلى 20 /3
عائليا: تؤثر في الأهل والأخوة بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.