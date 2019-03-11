حظك اليوم الإثنين 11 مارس ٢٠١٩

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 11 مارس ٢٠١٩



الحمل:

من21 /3 إلى 20 /4

ماليا: القمر في منزل المال وقد يحمل لك اليوم أفكارا لإصلاح شؤونك المادية.



اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل.



الثور:

من 21 /4 إلى 21 /5



اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.



مهنيا وعائليا: تناغم القمر وزحل يمدك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.



الجوزاء:

من 22 /5 إلى 21 /6



اجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وقد تساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة.



عائليا: تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.



السرطان:

من 22 /6 إلى 22 /7



اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقاتا مفيدة.

مهنيا وعائليا: تساعدك الحالة الفلكية على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.





الأسد:

من 23 /7 إلى 22 /8



ماليا واجتماعيا: رغم الضغوط الشمس في منزلك الثامن تدعمك وتغذيك بأفكار جديدة.

مهنيا: اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.\



العذراء:

من 23 /8 إلى 22 /9



ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.

عاطفيا: قد يدفعك المريخ نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من يشغل قلبك.



الميزان:

من 23 /9 إلى 22 /10



ماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال وقد تتاح أمامك اليوم فرص مالية عليك أن تغتنمها.

عاطفيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية تقربك من أحبابك.



العقرب:

من 23 /10 إلى 22 /11

عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو مرتبطا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.

عائليا ومهنيا: ينصحك الفلك أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.



القوس:

من 23 /11 إلى 21 /12



عائليا: الشمس وعطارد معاكسان وينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

مهنيا: القمر في منزل العمل وهناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تستطيع أن تفي بها.



الجدي:

من 22 /12 إلى 20 /1



عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

اجتماعيا: اليوم تعرض أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.



الدلو:

من 21 /1 إلى 19 /2



ماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

عائليا واجتماعيا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك.. فلا تصدق الشائعات وتجنب العناد.



الحوت:

من 20 /2 إلى 20 /3

عائليا: تؤثر في الأهل والأخوة بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.