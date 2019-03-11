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الأرصاد : طقس اليوم الاثنين معتدل على السواحل دافئ على القاهرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:18 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر : (القاهرة 24/12، الإسكندرية 21/11، بورسعيد 20/15، السويس 24/9، طابا 23/12، كاترين 20/5، شرم الشيخ 27/18، بني سويف 25/11، الأقصر 30/11، الوادي الجديد 29/12، حلايب 25/18).

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