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فن

5 معلومات عن زوج الفنانة يسرا بعد ظهوره النادر في عيد ميلادها

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:55 ص
صدى البلد
أحمد البهى
احتفلت الفنانة القديرة يسرا بعيد ميلادها الـ 68، وذلك بحضور عدد أفراد عائلتها وبعض الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وسمير صبرى وإيناس الدغيدي وتامر حبيب.

وعلى الرغم من حرص زوجها خالد سليم على عدم الظهور إعلاميا، إلا أن عدد من الصور جمعته بالفنانة يسرا خلال عيد الميلاد، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- هو نجل رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق صالح سليم، شقيق الفنان هشام سليم.

2- عاش في ألمانيا لمدة 12 عاما.

3- ربطته علاقة صداقة معرفة بالفنانة يسرا فى مرحلة الشباب ، قبل ان يتخذ قرار السفر.

4- كان اللقاء الأول بينهما بعد عودته من السفر فى فرح ابنة خالته ، لتبدأ بينهما قصة الحب.

5- أكدت الفنانة انه صاحب قرار عدم الإنجاب.

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