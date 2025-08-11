الوطنية للصحافة: زيادة بدل الصحفيين.. والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الشابة

أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك موافقة لزيادة بدل الصحفيين،والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الشابة.

أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، عن خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديره دور الصحافة والإعلام فى بناء الشخصية المصرية، مؤكدا أن اجتماع رئيس الجمهورية كان هاما فى وقت مهم.

وأوضح عبد الصادق الشوربجى، أن كل رئيس هيئة تناول الملف الخاص به خلال الاجتماع، حيث طالب بخارطة طريق شاملة ومتكاملة لتطوير الإعلام المصرى بالإستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة فى هذا المجال.

ولفت عبد الصادق الشوربجى إلى أن الرئيس وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين، وتدريب الصحفيين والإعلاميين والاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة للعمل الإعلامى.