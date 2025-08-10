القبض على بلوجر جديدة فى الجيزة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية ، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

ووردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة) ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.