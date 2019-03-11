سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 11-3-2019

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11-3-2019، حيث سجل وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي نحو 17.38 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع.



وسجل في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.45 جنيه للشراء و 17.55 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي بـ 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك: "مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، البركة، بلوم مصر" 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع.



ووصل في بنوك: "عودة، المصري الخليجي، كريدي أجريكول" 17.39 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع، وفي "الأهلي المصري، المصرف المتحد، قناة السويس، التجاري الدولي، مصر، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي اليوناني بمصر "17.38 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع.

