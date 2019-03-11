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أخبار البلد

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:45 ص
صورة من بيان القيادة
صورة من بيان القيادة العامة للقوات المسلحة
محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جديدا خاصا بجهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

أكد البيان أن الجهود أسفرت عن:

- قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكرًا للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعًا للعناصر الإرهابية وتدمير 4 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربى.

- القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ RBG والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية واكتشاف وتدمير 10 فتحات نفق على الشريط الحدودى برفح.

كما استمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين الشريط الساحلى ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر.

وفى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا من نبات الخشخاش 2 طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد 3 جنود خلال الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الارهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم، يأتي ذلك فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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