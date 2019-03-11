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سفارة كازاخستان تعزي أهالي المصريين ضحايا الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:09 م
سفارة كازاخستان
سفارة كازاخستان تعزي أهالي المصريين ضحايا الطائرة الإثيوبية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قدمت سفارة جمهورية جازاخستان في القاهرة تعازيها ومواساتها لأسر وذوي المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث سقوط الطائرة الإثيوبية.

وقالت سفارة كازاخستان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نعزي ونسلي أقارب المصريين الخمسة ضحايا الطائرة المنكوبة في إثيوبيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتحطمت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 برقم الرحلة ET 302 تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية كانت متوجهة الى العاصمة الكينية نيروبي بالقرب من اديس ابابا، وعلى متنها 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم، منهم 6 مواطنين مصريين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، خبر التحطم، قائلًا: "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحباءهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

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