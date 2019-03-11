GMail يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آندرويد.. تعرف عليها

أعلنت شركة جوجل Google عن إطلاق ميزة "الإنشاء الذكي" Smart Compose على خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" Gmail التابع للشركة، وذلك لجميع للهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" Android.



وبحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس" البريطاني، تساعد ميزة "الإنشاء الذكي" على صياغة البريد الإلكتروني بسهولة، وذلك من خلال تقديم اقتراحات للبريد الإلكتروني الذي تود إدخاله دون الحاجة إلى كتابته بالكامل.



وأعلنت الشركة الأمريكية أن الميزة الجديدة سيتم تفعيلها تلقائيا، ولكن يمكن إيقاف تشغيلها من خلال قائمة الإعدادات العامة بـ"جي ميل".



وأشارت شركة "أندرويد" إلى أن ميزة "الإنشاء الذكي" ستظهر عند التحديث لآخر إصدار من "جي ميل" وهو 9.2.3، وهو ما يعني أنه إذا لما تظهر لك هذه الميزة في الوقت الحالي على هاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، فيجب عليك التحقق من التحديث يدويا لضمان تشغيل أحدث إصدار من البرنامج.