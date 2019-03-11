مستقبل وطن يوجه قوافل طبية وخدمية للمحافظات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمدينة برج العرب.





كما قامت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بتنظيم احتفالية لتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسيًا وتوزيع شهادات التقدير عليهم بإحدى القاعات بمركز شباب قويسنا، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط دورة تدريبية تحت عنوان ( لذوي الاحتياجات الخاصة (لغة الإشارة) بمقر الحزب بمدينة دمياط.





ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بكنيسة الأنبا بولا بمدينة الإسماعيلية، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بالقيام بأعمال رفع كفاءة والتبرع بحضانة أطفال المستشفى الصحة الإنجابية بمدينة مطاي.



